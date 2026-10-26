El Pre Cosquín 2027 ya tiene a sus representantes de la sede Salta

El Municipio acompañó las jornadas de selección del Pre Cosquín 2027, organizadas por la Fundación Educación Nativa en el Teatro Municipal.

Durante dos noches, artistas de la capital salteña, del interior provincial y de otras localidades del país compartieron su talento sobre el escenario, demostrando que detrás de cada interpretación hay horas de preparación, pasión por el folclore y el sueño de llegar a uno de los escenarios más importantes de la música y la danza argentina.

Con el canto, los instrumentos y el baile como protagonistas, los participantes desplegaron su arte ante el jurado, que tuvo la tarea de elegir a quienes integrarán la delegación de la sede Salta. Luego de las presentaciones del viernes 23 y sábado 24 de octubre, quedaron definidos los siguientes ganadores:

Rubro Música

Solista vocal: Mariam Domínguez y Matías Vargas, de Rosario de Lerma.

Dúo vocal: Sangre Correa.

Conjunto vocal: Lunan.

Solista instrumental: Juan Manuel Oropeza, de Rosario de la Frontera.

Rubro Danza

Solista de malambo masculino: Cristian Vargas.

Solista de malambo femenino: Florencia Almazán.

Conjunto de malambo: El Federal.

Pareja de baile tradicional: Pablo Siquila y Fernanda Arias.

Pareja de baile estilizado: Joaquín Lassi y Lucero Giménez.

Conjunto de baile: Ballet Santiago Ayala, de Vaqueros.

El jurado de música estuvo integrado por Carlos Fernando Vargas, Miguel “Cuervo” Villalba y Fabián Herrera. En danza, la evaluación estuvo a cargo de José Demelchiorre, Analía Medina y Juan Carlos Vilca, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar y valorar el talento, la técnica y la identidad artística de cada participante.

El Pre Cosquín es una instancia clave para reconocer y proyectar a nuevos valores de la música y la danza de raíz folklórica. Para los artistas seleccionados, este resultado representa un paso más hacia un sueño construido con dedicación, esfuerzo y amor por las raíces culturales.

Ahora, los representantes de la sede Salta tendrán la oportunidad de participar del 55.º Certamen para Nuevos Valores de Cosquín, que se realizará del 4 al 18 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina, en la ciudad cordobesa de Cosquín.