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La “Semana D” con una movilización preventiva contra el dengue y la chikungunya

Desde hoy y hasta el 30 de octubre se desarrollarán jornadas de ordenamiento ambiental en escuelas y centros de salud de toda la provincia. El acto de lanzamiento provincial será el martes 27 en Apolinario Saravia.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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Bajo el lema “Comunidad en Acción: Por una Salta unida frente al Dengue y la Chikungunya”, la provincia llevará a cabo la “Semana D 2026” del 26 al 30 de octubre. La iniciativa, prevista en el Calendario Escolar (Res. SPE y DPD Nº 121/25) y en el marco del Plan Estratégico Provincial (Res. Conj. MECCyT Nº 1810/24 y MSP Nº 2177/24), contempla acciones conjuntas entre las áreas de Salud, Educación y los municipios para promover el ordenamiento ambiental antes del inicio del estío.

La estrategia se desarrolla bajo el enfoque de Una Salud, abordando el saneamiento de infraestructuras urbanas y rurales mediante la gestión de recipientes de agua en hogares y barrios. La propuesta abarca actividades desde el nivel inicial hasta el secundario —con mapeo digital— y suma la participación de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) como Universidad Centinela. Para garantizar la cobertura territorial, la campaña incluye material de difusión en lenguaje de señas y en lenguas de pueblos originarios (Wichí, Qom y Ava Guaraní).

Cronograma de actividades y actos de apertura

El cronograma oficial de lanzamiento contempla el siguiente itinerario de actividades:

Lunes 26 de octubre (Turno tarde) – General Pizarro: Inicio de actividades programadas en establecimientos escolares y centros de salud.

Martes 27 de octubre – Apolinario Saravia: Acto central de lanzamiento provincial de la “Semana D”, autoridades provinciales, departamentales y municipales

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