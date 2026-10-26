Este martes será la 30° edición de Neumatón

Este martes 27 de octubre se realizará una nueva edición del Neumatón, una iniciativa destinada a recolectar neumáticos fuera de uso (NFU) y promover su disposición adecuada. La actividad se enmarca en las tareas preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y busca reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas y a la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Los neumáticos abandonados en la vía pública pueden terminar en canales, alcantarillas y desagües pluviales, donde obstruyen el escurrimiento del agua y agravan los problemas durante las precipitaciones. Por eso, su recolección y disposición adecuada forman parte de las acciones preventivas para mantener los sistemas de drenaje en condiciones y reducir posibles anegamientos.

A su vez, cuando las cubiertas quedan acumuladas en patios, jardines o espacios abiertos, pueden retener agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Evitar la acumulación de neumáticos y eliminar los recipientes que puedan juntar agua son medidas importantes para prevenir la enfermedad.

Los neumáticos recolectados son trasladados a través de un convenio con Geocycle, para su tratamiento en la planta que funciona en Jujuy. Allí, los NFU se utilizan en un proceso de coprocesamiento, que permite aprovechar su poder calorífico como fuente de energía para la producción de cemento, y darles un destino adecuado.

A través de las 29 ediciones anteriores, el Neumatón permitió recuperar un total de 2.200 toneladas de neumáticos fuera de uso. La campaña busca dar una respuesta ambiental a estos residuos y evitar que terminen en basurales informales, terrenos baldíos o espacios públicos.