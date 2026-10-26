Alumnos con discapacidad visual vivieron una experiencia sensorial salteña

La Casa de Salta en Buenos Aires recibió a estudiantes de la Escuela N° 33 para Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad Visual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus actividades académicas dedicadas al estudio de las provincias argentinas.

Durante la jornada, la delegación oficial ofreció un recorrido sensorial diseñado para acercar la cultura norteña a través de texturas, aromas, música y sabores característicos. Los alumnos exploraron la historia, las tradiciones y la identidad de la provincia a través del contacto directo con telares y tejidos artesanales, la escucha e interacción con instrumentos típicos, y la narración de relatos centrales de nuestro acervo cultural, como la leyenda del Coquena y la devoción al Señor y la Virgen del Milagro.

Vanesa, docente de la institución educativa, destacó el valor de la propuesta al señalar el impacto positivo que genera en los estudiantes acceder a estos espacios de aprendizaje inclusivo y encuentro directo con las identidades regionales.

Desde la Casa de Salta manifestaron el orgullo y la satisfacción de abrir sus puertas a iniciativas de integración que permitan divulgar la historia y las costumbres salteñas mediante metodologías pedagógicas accesibles y participativas.