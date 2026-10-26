Salta implementará el Programa Federal de Primera Infancia en 18 departamentos

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Mario Mimessi, avanzará en la implementación del Programa Federal de Primera Infancia, una iniciativa destinada a fortalecer las políticas de cuidado y desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los cuatro años.

La adhesión se formalizó mediante el Decreto Provincial N.º 684/2026, que aprobó el convenio de colaboración suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de Salta y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

La iniciativa estatal alcanzará a 18 departamentos de la provincia: Anta, Cachi, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, General San Martín, Iruya, Capital, La Poma, Los Andes, Metán, Molinos, Orán, Rivadavia, Rosario de Lerma, San Carlos y Santa Victoria Oeste. La selección territorial responde a criterios vinculados con las condiciones de vulnerabilidad durante la Primera Infancia.

Entre sus principales líneas de acción, esta adhesión contempla el fortalecimiento de los Centros de Primera Infancia, con especial atención a la calidad del cuidado, la nutrición, la capacitación de los equipos, las condiciones de infraestructura y la disponibilidad de materiales adecuados para el desarrollo infantil. Asimismo, prevé el acompañamiento a familias con embarazadas y niños pequeños, promoviendo entornos de cuidado y crianza que favorezcan su desarrollo integral.

La subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Alarcón, destacó que este convenio fortalece las políticas públicas en materia de Primera Infancia y permite consolidar acciones orientadas al cuidado y desarrollo integral de niños en toda la provincia. En este sentido, señaló que desde el Gobierno provincial se continúa trabajando de manera articulada para acompañar a las familias, fortalecer los espacios de cuidado y garantizar mejores oportunidades para las infancias desde sus primeros años de vida.

La implementación contempla un esquema de cooperación entre Nación y Provincia, con recursos sujetos al cumplimiento de metas y resultados establecidos en el convenio. De esta manera, se busca fortalecer las políticas públicas hacia los territorios que requieren mayor acompañamiento.