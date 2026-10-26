Educación reconoció a estudiantes que representan a Salta en la Olimpíada Matemática

La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, recibió a los alumnos salteños que representan a la provincia en la Olimpíada Matemática Argentina. Este certamen reúne a miles de jóvenes de todo el país en etapas eliminatorias y constituye la vía oficial de clasificación a competencias internacionales, al tiempo que promueve el pensamiento lógico mediante la resolución de desafíos ingeniosos.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de autoridades ministeriales, docentes y familias, se entregó un reconocimiento a quienes ya compitieron en el nivel Ñandú y a quienes disputarán la instancia nacional en noviembre.

En este marco, la titular de la cartera educativa expresó: “Quería felicitar a las y los estudiantes, como así también a los docentes, que son quienes les dan alas. Estamos muy orgullosos de ustedes y queremos entregarles este reconocimiento, además de agradecer a las familias por estar siempre al lado de cada uno de ellos”.

Además, acompañaron la jornada la coordinadora general de Modalidades, Agustina Lemetre, y la directora general de Educación Primaria, Rosa Saldaña.

Alumnos que participan del Certamen Nacional Ñandú

Liam Strachan Sgardelis

Francisco Gael Moya Báez

José Alejandro Martínez Carlos

Fernanda Guillermina Romero

Certamen Nacional de la Olimpiada Matemática Argentina

Nivel 1

Francesco Perillo

Juana Montoby Bianchi

Lucía Saravia Córdoba

Emilse Luján Terrazas

Juan Martín Simesen de Bielke Calleti

Solana Barcos

Lorenzo Wouterlood

Santino Fabricio Ruiz

Simón Octavio Perondi

Nivel 2

Diego Alberto Celedón

Rosario Cornejo Basla

Matías Orellana

Camila Adriana Salgado