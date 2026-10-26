Educación reconoció a estudiantes que representan a Salta en la Olimpíada Matemática
Se distinguió a participantes del nivel Ñandú y a clasificados a la instancia nacional de una competencia que reúne a jóvenes de todo el país.
Salta Hoy
26 / 10 / 2026
La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, recibió a los alumnos salteños que representan a la provincia en la Olimpíada Matemática Argentina. Este certamen reúne a miles de jóvenes de todo el país en etapas eliminatorias y constituye la vía oficial de clasificación a competencias internacionales, al tiempo que promueve el pensamiento lógico mediante la resolución de desafíos ingeniosos.
Durante el encuentro, que contó con la presencia de autoridades ministeriales, docentes y familias, se entregó un reconocimiento a quienes ya compitieron en el nivel Ñandú y a quienes disputarán la instancia nacional en noviembre.
En este marco, la titular de la cartera educativa expresó: “Quería felicitar a las y los estudiantes, como así también a los docentes, que son quienes les dan alas. Estamos muy orgullosos de ustedes y queremos entregarles este reconocimiento, además de agradecer a las familias por estar siempre al lado de cada uno de ellos”.
Además, acompañaron la jornada la coordinadora general de Modalidades, Agustina Lemetre, y la directora general de Educación Primaria, Rosa Saldaña.
Alumnos que participan del Certamen Nacional Ñandú
Liam Strachan Sgardelis
Francisco Gael Moya Báez
José Alejandro Martínez Carlos
Fernanda Guillermina Romero
Certamen Nacional de la Olimpiada Matemática Argentina
Nivel 1
Francesco Perillo
Juana Montoby Bianchi
Lucía Saravia Córdoba
Emilse Luján Terrazas
Juan Martín Simesen de Bielke Calleti
Solana Barcos
Lorenzo Wouterlood
Santino Fabricio Ruiz
Simón Octavio Perondi
Nivel 2
Diego Alberto Celedón
Rosario Cornejo Basla
Matías Orellana
Camila Adriana Salgado