Cafayate: Rescataron a un hombre tras una caída de caballo en Abra Blanca

Distintas áreas de la Policía de Salta, junto a Bomberos Voluntarios y personal sanitario, participaron del procedimiento en el sector de los corrales de la Estancia de San Pedro de Yacochuya, en Abra Blanca, a unos 15 kilómetros de Cafayate.

La intervención se inició luego de que familiares del damnificado alertaran al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la caída de caballo que había sufrido el hombre, quien se encontraba lesionado en una zona de difícil acceso.

Los equipos de rescate avanzaron a pie por senderos angostos hasta llegar al lugar y brindar asistencia al hombre, quien presentaba lesiones.

El operativo incluyó el descenso del damnificado durante la noche y el trabajo coordinado de los distintos equipos intervinientes.

Tras ser asistido, el hombre fue evacuado hasta un sector accesible para una ambulancia y trasladado al hospital local, donde quedó en observación para una evaluación médica.