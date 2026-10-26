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Cafayate: Rescataron a un hombre tras una caída de caballo en Abra Blanca

El operativo se desplegó ayer tras recibir una alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1. Intervinieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes lograron asistir al hombre y trasladarlo al hospital local.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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Distintas áreas de la Policía de Salta, junto a Bomberos Voluntarios y personal sanitario, participaron del procedimiento en el sector de los corrales de la Estancia de San Pedro de Yacochuya, en Abra Blanca, a unos 15 kilómetros de Cafayate.

La intervención se inició luego de que familiares del damnificado alertaran al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la caída de caballo que había sufrido el hombre, quien se encontraba lesionado en una zona de difícil acceso.

Los equipos de rescate avanzaron a pie por senderos angostos hasta llegar al lugar y brindar asistencia al hombre, quien presentaba lesiones.

El operativo incluyó el descenso del damnificado durante la noche y el trabajo coordinado de los distintos equipos intervinientes.

Tras ser asistido, el hombre fue evacuado hasta un sector accesible para una ambulancia y trasladado al hospital local, donde quedó en observación para una evaluación médica.

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