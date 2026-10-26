Cafayate: Rescataron a un hombre tras una caída de caballo en Abra Blanca
El operativo se desplegó ayer tras recibir una alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1. Intervinieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes lograron asistir al hombre y trasladarlo al hospital local.
Salta Hoy
26 / 10 / 2026
Distintas áreas de la Policía de Salta, junto a Bomberos Voluntarios y personal sanitario, participaron del procedimiento en el sector de los corrales de la Estancia de San Pedro de Yacochuya, en Abra Blanca, a unos 15 kilómetros de Cafayate.
La intervención se inició luego de que familiares del damnificado alertaran al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la caída de caballo que había sufrido el hombre, quien se encontraba lesionado en una zona de difícil acceso.
Los equipos de rescate avanzaron a pie por senderos angostos hasta llegar al lugar y brindar asistencia al hombre, quien presentaba lesiones.
El operativo incluyó el descenso del damnificado durante la noche y el trabajo coordinado de los distintos equipos intervinientes.
Tras ser asistido, el hombre fue evacuado hasta un sector accesible para una ambulancia y trasladado al hospital local, donde quedó en observación para una evaluación médica.