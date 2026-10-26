El Ministerio de Educación y Cultura de Salta, conjuntamente con el equipo de COPLA, llevó adelante el Operativo de Evaluación de Fluidez Lectora “¿Cómo leemos en 2.º grado? 2026”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Alfabetización (PFA).

La propuesta busca conocer cómo leen los estudiantes de segundo grado, considerando la precisión, la velocidad y la entonación. Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la comprensión lectora y permiten identificar avances y necesidades en el proceso de alfabetización.

La actividad se realiza de manera individual, mediante una aplicación digital que registra las lecturas de palabras, pseudopalabras y un texto breve. Además, incluye preguntas orientadas a evaluar la comprensión del texto leído. Los audios son analizados por correctores especializados, lo que permite obtener información sobre el desempeño lector de los estudiantes.

Antes del inicio del operativo, los docentes aplicadores y los equipos de conducción de las instituciones participantes tuvieron instancias de formación sobre la metodología y el uso de la aplicación.

Los resultados constituirán un insumo para orientar las decisiones pedagógicas y fortalecer las propuestas de enseñanza. Asimismo, serán trabajados en instancias de formación docente, con el propósito de acompañar los aprendizajes y responder a las necesidades identificadas en las escuelas.

De esta manera, el operativo se integra a las acciones del Programa de Fortalecimiento de la Alfabetización destinadas a mejorar la enseñanza de la lectura y acompañar las trayectorias escolares.

