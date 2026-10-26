 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo y Luis Pérez

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salta realiza el Operativo de Fluidez Lectora "¿Cómo leemos en 2.º grado?"

La iniciativa alcanza a aproximadamente 14.600 estudiantes de 272 unidades educativas y permitirá conocer sus avances en lectura para fortalecer las estrategias de enseñanza.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta, conjuntamente con el equipo de COPLA, llevó adelante el Operativo de Evaluación de Fluidez Lectora “¿Cómo leemos en 2.º grado? 2026”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Alfabetización (PFA).

La propuesta busca conocer cómo leen los estudiantes de segundo grado, considerando la precisión, la velocidad y la entonación. Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la comprensión lectora y permiten identificar avances y necesidades en el proceso de alfabetización.

La actividad se realiza de manera individual, mediante una aplicación digital que registra las lecturas de palabras, pseudopalabras y un texto breve. Además, incluye preguntas orientadas a evaluar la comprensión del texto leído. Los audios son analizados por correctores especializados, lo que permite obtener información sobre el desempeño lector de los estudiantes.

Antes del inicio del operativo, los docentes aplicadores y los equipos de conducción de las instituciones participantes tuvieron instancias de formación sobre la metodología y el uso de la aplicación.

Los resultados constituirán un insumo para orientar las decisiones pedagógicas y fortalecer las propuestas de enseñanza. Asimismo, serán trabajados en instancias de formación docente, con el propósito de acompañar los aprendizajes y responder a las necesidades identificadas en las escuelas.

De esta manera, el operativo se integra a las acciones del Programa de Fortalecimiento de la Alfabetización destinadas a mejorar la enseñanza de la lectura y acompañar las trayectorias escolares.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO