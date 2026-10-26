 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo y Luis Pérez

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La campaña “Salvá tu piel” vuelve a Salta con controles de lunares en zona norte

La iniciativa se realizará el miércoles 28 y jueves 29 de octubre, de 8.30 a 14.30, en el CIC de Unión, en avenida Armada Argentina esquina José M. Mirau. Los chequeos estarán a cargo de dermatólogos y los turnos se asignarán por orden de llegada.

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Municipio acompañará una nueva edición de la campaña “Salvá tu piel”, que busca promover la prevención y la detección temprana del cáncer de piel a través de controles dermatológicos gratuitos.

La actividad se llevará a cabo el martes 28 y el miércoles 29 de octubre, de 8:30 a 14:30, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Unión, ubicado en avenida Armada Argentina esquina José M. Mirau.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán acceder a un chequeo gratuito de lunares realizado por profesionales dermatólogos. La atención será por orden de llegada, hasta completar los turnos disponibles.

La campaña es impulsada por La Roche-Posay, con el acompañamiento de instituciones vinculadas a la prevención y el tratamiento del cáncer, entre ellas la Sociedad Argentina de Dermatología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y FUCA.

La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de revisar la piel y consultar con un especialista ante la aparición de nuevos lunares o cambios en los existentes. La detección temprana es fundamental para identificar posibles lesiones sospechosas y favorecer un diagnóstico oportuno.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO