La campaña “Salvá tu piel” vuelve a Salta con controles de lunares en zona norte

El Municipio acompañará una nueva edición de la campaña “Salvá tu piel”, que busca promover la prevención y la detección temprana del cáncer de piel a través de controles dermatológicos gratuitos.

La actividad se llevará a cabo el martes 28 y el miércoles 29 de octubre, de 8:30 a 14:30, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Unión, ubicado en avenida Armada Argentina esquina José M. Mirau.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán acceder a un chequeo gratuito de lunares realizado por profesionales dermatólogos. La atención será por orden de llegada, hasta completar los turnos disponibles.

La campaña es impulsada por La Roche-Posay, con el acompañamiento de instituciones vinculadas a la prevención y el tratamiento del cáncer, entre ellas la Sociedad Argentina de Dermatología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y FUCA.

La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de revisar la piel y consultar con un especialista ante la aparición de nuevos lunares o cambios en los existentes. La detección temprana es fundamental para identificar posibles lesiones sospechosas y favorecer un diagnóstico oportuno.