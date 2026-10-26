Estudiantes de Guachipas representarán al país en Paraguay

La comitiva de estudiantes de la Escuela Agrotécnica N° 3158 "Soberanía Nacional" de Guachipas ya se encuentra en la ciudad de Salta, a punto de partir rumbo a Carapeguá, Paraguay, donde se convertirán en la única delegación argentina en participar de la Ruta Científica Tecnológica Internacional.

Los jóvenes representarán al país exponiendo cuatro proyectos desarrollados íntegramente en las aulas y vinculados a la sustentabilidad y la producción local.

El pasaporte a este encuentro internacional llegó en septiembre, tras la destacada participación de los alumnos guachipeños en el 17° Foro de Ciencia, Tecnología y Cultura (FoCiTeCu) realizado en Entre Ríos. Allí, sus ideas llamaron la atención de una institución paraguaya que decidió invitarlos formalmente al evento en Carapeguá.

Antes de su inminente viaje, la comitiva escolar fue recibida y acompañada este lunes en la capital provincial por el director general de Educación Técnica, Víctor Guerra, quien se acercó para felicitar a los chicos, sus docentes y al equipo directivo por el esfuerzo y los logros obtenidos, como así también para despedirlos y desearles éxito en la experiencia que vivirán durante esta semana.

La presencia de esta escuela pública rural en un escenario internacional no solo es un orgullo para Guachipas, sino que demuestra el enorme potencial de la educación agrotécnica salteña para generar proyectos que aporten soluciones reales al medioambiente y al desarrollo productivo de la región.

Los proyectos:

- Musuk kawsay: Una iniciativa que transforma y recicla vidrio descartado para crear productos turísticos, agrícolas y ornamentales.

- Caprinnova: Un proyecto de investigación que estandariza la elaboración artesanal de yogur natural y los fermentos de leche de cabra.

- 1 Producto, Infinitas Oportunidades: Propuesta enfocada en la batata (cultivo local) para elaborar harinas y snacks, potenciando la producción regional.

- Acua Campo: Un innovador sistema que combina agricultura y piscicultura para producir hortalizas y plantas aromáticas sin usar suelo.