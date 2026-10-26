Hasta el sábado se realizarán operativos de identificación en barrios de la Capital

La titular de la Subsecretaría del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que hasta el sábado 31 de octubre se llevarán adelante operativos de identificación en distintos barrios de la ciudad de Salta. No obstante, aclaró que las actividades estarán condicionadas al restablecimiento del sistema nacional de toma de trámites del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), cuya falla afecta el normal funcionamiento de los servicios de identificación.

En caso de restablecerse el sistema, mañana martes 27 de octubre se realizará un operativo de identificación en 12 de Octubre 2265, en villa Luján. Ese mismo día también se brindará atención en la iglesia Asamblea de Dios del barrio San Calixto, donde el operativo continuará hasta el miércoles 28 inclusive.

El jueves 29 y viernes 30 de octubre se desarrollará un operativo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución. Asimismo, el viernes 30 se sumará una jornada de atención en el merendero Divino Niño Jesús, ubicado en el barrio del mismo nombre.

Finalmente, el cronograma concluirá el sábado 31 de octubre con un operativo de identificación en el barrio Castañares.

En todas estas actividades, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Costos y medios de pago

Los aranceles vigentes son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago exclusivamente para el trámite de DNI, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar la gestión.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Asimismo, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en los plazos de entrega. En el caso del DNI, el tiempo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Ante esta situación, se recomienda a quienes necesiten gestionar estos documentos que tengan en cuenta los plazos informados y realicen sus trámites con la debida anticipación, a fin de evitar inconvenientes ocasionados por las demoras en la entrega de los ejemplares.