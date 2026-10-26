León XIV confirmó su viaje a América Latina con un mensaje en redes

El papa León XIV confirmó su próximo viaje apostólico a América Latina a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió el pontífice.

La publicación incluyó las etiquetas #Uruguay, #Argentina y #Perú, los tres países que visitará durante la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

La confirmación se conoció luego de que la Oficina de Prensa de la Santa Sede informara que la recuperación posoperatoria del Papa continúa evolucionando favorablemente. Los últimos exámenes médicos no detectaron contraindicaciones para realizar el viaje.

La intervención quirúrgica se había realizado con éxito y sin complicaciones. Los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario un tratamiento oncológico adicional.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó gradualmente sus actividades y ajustó su agenda diaria en consulta con sus médicos. Según la información oficial, continuó con sus responsabilidades y reservó períodos de descanso para favorecer su recuperación.

El viaje a Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente. Durante su estadía, el pontífice mantendrá encuentros con las Iglesias locales y con fieles de los tres países.