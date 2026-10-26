Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro

Lionel Messi, estrella del Inter Miami y legendario excapitán de la Selección Argentina, finalmente no asistirá a la gala del Balón de Oro en el en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra. Lautaro Martínez, el otro argentino en carrera, finalizó 22°.

Messi decidió no viajar a la capital inglesa para la ceremonia de la revista France Football a raíz de su seguidilla de viajes en sus últimos días. La Pulga estuvo en España para el evento del Premio Princesa de Asturias y luego fue a Nueva York, donde las Garzas cayeron por 2-0 frente a New York RB el sábado 24 de octubre. Y, este lunes, a la hora de la ceremonia, asistió al partido de Boca con UE Cornellá en la Messi Cup.

De esta manera, Messi se ausentará en la gala, en el 70° aniversario del galardón. El excapitán de la Selección Argentina estuvo nominado 17 veces y se quedó con el premio en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Es el máximo ganador de la historia.

