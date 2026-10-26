Copa Argentina: protocolo para el ingreso de personas con discapacidad y venta de entradas

La Agencia Provincial Salta Deportes informó que las personas con discapacidad interesadas en asistir al partido entre Atlético Tucumán vs. Platense, deberán presentarse mañana en el estadio Martearena para retirar las entradas. Los equipos disputarán este miércoles 28 la semifinal de la Copa Argentina, desde las 21.15.

De acuerdo a lo informado por el organismo, las entradas se encuentran disponibles según el cupo del 2% establecido en la Ley Nacional 7787.

El trámite podrá realizarse de 8.30 a 11, en las boleterías sur de acceso a populares del estadio Martearena (situada en avenida Tavella): la entrega será por orden de llegada y hasta completar el cupo de entradas disponibles.

De acuerdo a lo informado, los interesados deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad y fotocopia de DNI; los acompañantes también deberán presentar fotocopia del DNI.

Cabe destacar que el día del partido, deberán ingresar con el DNI en mano junto a la entrada correspondiente.

Venta de entradas

La Agencia Provincial Salta Deportes informa sobre la venta de entradas para el partido entre Atlético Tucumán Vs Platense, correspondiente a una de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro se jugará en el estadio mundialista Padre Martearena, el miércoles 28 de octubre a las 21.15.

La titular del organismo, Claudia Vásquez, hizo hincapié en la importancia del evento: “Es muy importante que nos hayan elegido nuevamente como sede la Copa Argentina, sobre todo por una instancia decisiva donde se conocerá a unos de los finalistas del certamen más federal del fútbol argentino”.

La funcionaria agregó que será una jornada deportiva de “alto impacto turístico, deportivo y cultural en nuestra tierra, donde el estadio mundialista Martearena será el epicentro del fútbol argentino. Salta continúa posicionándose como eje principal de los grandes eventos”.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

* Menores (hasta 11 años): $65.000 mil pesos.

* POPULARES: $80.000 mil pesos.

* PLATEAS PREFERENCIALES (Este): $100.000 mil pesos.

* PLATEAS TECHADA (Oeste): $120.000 mil pesos.

Por su parte, las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Venta de entradas para la parcialidad de Atlético Tucumán:

- Lunes 26 y martes 27 de octubre, de 11 a 18 hs, en boleterías del estadio José Fierro (25 de Mayo 1351, Tucumán).

Venta de entradas para la parcialidad de Platense:

- Lunes 26 de octubre, de 12 a 20 hs, en boleterías del estadio Ciudad de Vicente López (Zufriategui 2021, Vicente López).