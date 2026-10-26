La Milla Urbana llega por primera vez a la ciudad en la Fiesta Nacional del Deporte

La Municipalidad de Salta se prepara para vivir la Fiesta Nacional del Deporte, que se desarrollará del viernes 4 al martes 8 de diciembre, con una programación que reunirá competencias históricas, nuevas propuestas y la participación de deportistas de diferentes disciplinas.

El evento reunirá atletismo, triatlón, biatlón, ciclismo, básquet, fútbol y otras disciplinas deportivas. La primera Milla Urbana de Salta será, sin dudas, uno de los grandes atractivos de esta edición.

El atletismo sale a las calles del centro

La Milla abrirá la Fiesta en pleno centro de la ciudad el viernes 4, desde las 20.30, con un recorrido de 1.609 metros en el que los corredores competirán al máximo desde la largada hasta la meta. En el marco del Campeonato Nacional de Milla Urbana, con el aval de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), participarán atletas de élite y corredores populares, organizados por categorías de edad.

La jornada incluirá la Milla Escuela, una prueba de 300 metros destinada a chicos de 6 a 14 años, pensada como un primer contacto con la competencia.

El casco histórico de la ciudad se convertirá nuevamente en una pista a cielo abierto, acercando el atletismo de alto nivel a los vecinos y ofreciendo un espectáculo deportivo único en la provincia.

La largada será en avenida Belgrano y Güemes. Desde allí, los corredores irán hacia el oeste por avenida Belgrano y retornarán desde la intersección con calle 20 de Febrero hasta la meta.

Una cita nacional para el atletismo salteño

“La Milla Urbana es una oportunidad única para que la ciudad muestre un evento muy popular en el mundo y que crece año a año”, expresó el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre.

Por su parte, Ángel Sebastián Salas, entrenador a cargo del área de Medio Fondo y Fondo de la provincia, agradeció la predisposición del municipio y destacó la realización de esta disciplina por las calles de la ciudad, teniendo en cuenta la relevancia del evento.

Y señaló, “Salta, sin duda, será una gran sede. Muchos competidores podrán disfrutar y aprovechar este hermoso circuito. Además, forma parte del Campeonato Nacional de la Distancia”.

«Siempre que se realiza un evento como este se busca contagiar de manera a los jóvenes para que se sumen. En este caso, para Salta es muy importante ser sede de este encuentro deportivo de gran magnitud», Fernando Diaz Sánchez, Jefe del Área de Medio Fondo y Fondo de CADA

Desde la Municipalidad se esperan alrededor de 700 atletas para esta gran disciplina, que llega por primera vez a la ciudad.

El viernes 4 de diciembre, Salta no solo será sede de una carrera: será protagonista de un nuevo capítulo para su atletismo. Una primera Milla Urbana, atletas de gran nivel y una ciudad preparada para vivir el deporte de cerca. Una cita que aspira a quedar en la historia.