Primera Nacional: Central Norte se salvó del descenso

Central Norte consiguió el objetivo de mantenerse en la categoría de la Primera Nacional este lunes, con el empate que protagonizaron Defensores de Belgrano y San Miguel por 0 a 0.

Este resultado benefició al equipo salteño y condenó a San Miguel al descenso (Primera B Metropolitana).

Con esta igualdad, San Miguel permanece en la última posición de la zona A, con 33 puntos, y solo resta una fecha para el cierre de la fase regular.

Por lo tanto, Central Norte, con 38 unidades, se volvió inalcanzable para el conjunto verde.

Foto: Prensa Oficial Central Norte