Primera Nacional: Central Norte se salvó del descenso
El empate entre San Miguel y Defensores de Belgrano benefició al "Cuervo" y le aseguró la permanencia en la categoría que disputará por tercera temporada consecutiva en el 2027.
Deportes
26 / 10 / 2026
Central Norte consiguió el objetivo de mantenerse en la categoría de la Primera Nacional este lunes, con el empate que protagonizaron Defensores de Belgrano y San Miguel por 0 a 0.
Este resultado benefició al equipo salteño y condenó a San Miguel al descenso (Primera B Metropolitana).
Con esta igualdad, San Miguel permanece en la última posición de la zona A, con 33 puntos, y solo resta una fecha para el cierre de la fase regular.
Por lo tanto, Central Norte, con 38 unidades, se volvió inalcanzable para el conjunto verde.
Foto: Prensa Oficial Central Norte