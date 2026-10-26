Primera Nacional: Gimnasia y Tiro aseguró su lugar en el reducido por el segundo ascenso

Gimnasia y Tiro dio un paso importante en su objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. El empate 1 a 1 entre Nueva Chicago y San Martín de San Juan, en Mataderos, le permitió al equipo dirigido por el Vasco Azconzábal asegurarse un lugar en el reducido por el segundo ascenso a Primera División, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular de la Primera Nacional.

El "Albo" suma 52 puntos y ocupa el sexto puesto de la tabla de la zona B, mientras que San Martín de San Juan quedó noveno, con 48 unidades. Con este resultado, el conjunto sanjuanino ya no puede alcanzar al equipo salteño, que mantiene intacta la ilusión de pelear por el regreso a la máxima categoría.

Con el boleto al reducido asegurado, Gimnasia y Tiro afrontará la última fecha con un objetivo claro: recuperarse de la derrota en Buenos Aires, hacerse fuerte en casa y llegar en las mejores condiciones posibles a la etapa decisiva del campeonato.

Foto: Prensa Oficial Gimnasia y Tiro