Confirmaron fechas de pago de sueldos, aguinaldo y el Presupuesto 2027

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó hoy una nueva reunión con su gabinete, en la que cada uno de los ministros realizó un repaso de acciones y medidas. Se destacó el anuncio un cronograma que incluye próximos pagos de los sueldos de noviembre y diciembre, además del medio aguinaldo, la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 y la reapertura de la negociación salarial con gremios de la administración pública.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, ratificó que este sábado se pagará el sueldo de octubre a la totalidad de los empleados públicos e informó nuevas fechas de pago:

• El 28 de noviembre se abonará los haberes correspondientes a noviembre.

• El 17 de diciembre se pagará el medio aguinaldo.

• El 30 de diciembre, los sueldos correspondientes a diciembre.

“La planificación anticipada nos permite organizar los compromisos financieros de la Provincia y brindar previsibilidad a los trabajadores estatales de cara al cierre del año”, indicó el ministro Dib Ashur, quien además anticipó que el proyecto de Presupuesto 2027 ingresará a la Legislatura el 1 de diciembre próximo.

Con respecto a ese tema, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, indicó que la cuarta próxima reunión para el armado del presupuesto federal y participativo se realizará este viernes con intendentes y legisladores de los departamentos Capital y General Güemes.

En materia salarial, se anunció que durante la última semana de noviembre se convocará a los representantes de los trabajadores estatales para iniciar en diciembre una nueva instancia de negociación paritaria. “La convocatoria, indicó Dib Ashur, permitirá abrir el diálogo sobre las condiciones salariales de cara al cierre del año”.

Otros temas

Para acciones de contención social y desarrollo productivo, se informó que se continuará sosteniendo las intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social, destacándose la puesta en marcha del operativo "Ver para ser libres".

Además, se seguirá avanzando con el Plan Meta para desarrollar y potenciar los clubes e instituciones deportivas y culturales, como así también con la línea de microemprendimientos que impulsa el Ministerio de la Producción y Minería.



También se evaluó la marcha de las reuniones del Comité de Emergencia Climática que se viene desarrollando en distintos puntos de la provincia para la prevención y preparación de las diferentes jurisdicciones por el fenómeno Súper Niño.

También estuvieron presentes el Coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitropúlos, los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; Seguridad, Nicolás Avellaneda; Educación y Cultura, Cristina Fiore; Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; Salud Pública, Federico Mangione; Producción y Minería, Ignacio Lupión; y de Desarrollo Social, Mario Minessi; la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo; la secretaria de Prensa y Comunicación, Cecilia Allemand; y el secretario de Contrataciones, Álvaro Gallardo.