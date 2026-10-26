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Viajaba en delicado estado, la ambulancia chocó y la mujer falleció

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la avenida Bicentenario y Leguizamón. La víctima en delicado estado de salud en la unidad sanitaria. Investigan si el fallecimiento estuvo relacionado con el impacto o con su patología de base. 

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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Una mujer de 86 años falleció este lunes luego de una colisión entre una ambulancia y un automóvil en el macrocentro de la ciudad de Salta. La víctima era oriunda de Metán.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 15.30 en la intersección de la avenida Bicentenario y Leguizamón. Como consecuencia del impacto, la adulta mayor, que era trasladada en delicado estado de salud en la ambulancia, murió.

"La ambulancia iba con un paciente en código rojo, se dirigía a Metán", confirmó una fuente policial.

La unidad sanitaria circulaba por avenida Bicentenario, en dirección norte-sur, y presentó daños en su parte delantera derecha, mientas que el automóvil, que cruzaba por calle Leguizamón, tenía abolladuras en su parte trasera derecha y quedó invertido con respecto al sentido de circulación que traía. 

Investigan las causas del fallecimiento

Tras el hecho, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la colisión y establecer si el fallecimiento de la mujer se produjo como consecuencia del choque o si estuvo relacionado con la patología que presentaba previamente.

En el automóvil viajaba una familia y, según la información disponible, ninguno de sus integrantes sufrió lesiones. Los conductores de ambos vehículos tampoco resultaron heridos.

La fiscalía de turno tomó intervención y ordenó las pericias correspondientes para determinar no solo las responsabilidades del choque, sino las causas del fallecimiento de la mujer.

El Tribuno

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