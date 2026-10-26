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Hallaron un cuerpo en el río Juramento y sospechan que sería el de Isabel Galbán

El cadáver fue encontrado por dos pescadores cerca de las 20, en inmediaciones del camping Laguna Blanca.  

Salta Hoy

26 / 10 / 2026

 

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Un cuerpo fue encontrado este lunes por la noche a orillas del río Juramento, en las inmediaciones del camping Laguna Blanca, en Joaquín V. González. El hallazgo se produjo cerca de las 20, cuando dos pescadores que recorrían las márgenes del río se toparon con el cadáver y dieron aviso a la Policía.

Fuentes policiales confirmaron el hallazgo de un cuerpo, aunque hasta el momento no brindaron mayores precisiones sobre su identidad ni las circunstancias en las que se produjo la muerte. Sin embargo, la noticia se difundió rápidamente en la localidad y creció la sospecha de que podría tratarse de Isabel Verónica Galbán, de 40 años, desaparecida desde el jueves 22 de octubre.

El hallazgo se produjo en medio de una investigación que este lunes había dado un giro significativo con la detención de dos personas sospechadas de tener vinculación con el caso: el hombre con quien la mujer mantenía una relación de pareja y otra mujer mayor de edad.

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, dispuso las medidas luego de que surgieran contradicciones en las declaraciones recogidas durante la investigación. Según informó el Ministerio Público Fiscal, ambos detenidos serán imputados durante la jornada de hoy.

Búsqueda y allanamientos

En paralelo, la Fiscalía solicitó autorización judicial para realizar tres allanamientos en distintos domicilios de Joaquín V. González. Los procedimientos se llevaron adelante con la participación de personal de Criminalística y de la División Canes de la Policía de Salta.

La investigación está a cargo de la Brigada de Investigaciones N.º 5, que intervino desde la presentación de la denuncia. Desde entonces se desplegaron operativos de búsqueda y rastrillaje con efectivos de distintas dependencias policiales, entre ellas Comisaría N.º 1, Infantería, Caballería, Bicicopolicías, DSU y Seguridad Vial.

Galbán fue vista por última vez el jueves 22 de octubre, cuando se ausentó de su domicilio en el barrio Facundo Quiroga. La denuncia por su desaparición fue radicada el viernes 23.

Por el momento, se aguardan las actuaciones correspondientes para establecer la identidad del cuerpo encontrado y determinar las circunstancias de la muerte. La posible identificación de la mujer deberá ser confirmada oficialmente.

El Tribuno 

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