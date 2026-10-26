Sáenz destacó avances de la Red de Tele-ACV y la ampliación de la atención en el interior

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta mañana el encuentro provincial “Articulación público-privada para Actuar con Velocidad (ACV)”, acompañado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales.

La jornada, organizada por el Ministerio de Salud Pública junto con la empresa Boehringer Ingelheim, tuvo como objetivo presentar los avances de Salta en la atención temprana del accidente cerebrovascular (ACV) y promover la participación de empresas e instituciones en el fortalecimiento de esta política sanitaria.

Durante su discurso Sáenz destacó la importancia de la red de TeleACV para garantizar una atención oportuna en toda la provincia, especialmente en las localidades más alejadas, donde las distancias y las características geográficas dificultan el acceso a los servicios de salud. En este sentido, señaló que el objetivo es garantizar que todos los salteños tengan las mismas oportunidades de atención, independientemente de su lugar de residencia.

“La idea principal de este Gobierno es acercar la salud a todos, independientemente del lugar donde hayan nacido, para que tengan las mismas oportunidades de atención en el servicio de salud”, expresó Sáenz.

Remarcó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la telemedicina y ampliar su alcance a toda la provincia. “Hoy estamos presentando los resultados de esta red de ACV, pero la idea es que abarque todo tipo de diagnósticos”, afirmó, y agregó que se buscará llegar “a la casa de cada uno, al departamento, al municipio, al paraje, al lugar más alejado”, para garantizar el acceso a este servicio.

El Gobernador también subrayó la importancia de actuar a tiempo ante un accidente cerebrovascular, ya que la atención oportuna puede mejorar significativamente la evolución de los pacientes. “Es un tema que se puede resolver rápidamente, pero para eso se necesita contar con los médicos en el momento justo, porque son horas en las que se puede mejorar la situación de cada uno de estos pacientes”, sostuvo.

Por otra parte, Sáenz reafirmó que la salud pública constituye una política de Estado y recordó las acciones desarrolladas para mejorar la atención sanitaria en el norte provincial.

También hizo referencia a las dificultades que enfrentaba el sistema sanitario al inicio de la pandemia y destacó el compromiso de los trabajadores de la salud. En ese marco, agradeció su acompañamiento y convocó a continuar trabajando de manera conjunta: “Sigamos haciendo lo que venimos haciendo por Salta, todos juntos, más unidos que nunca, por la salud pública y por la salud de nuestra gente”.

Una red de telemedicina que amplía el acceso a tratamientos en el interior

La Red Provincial de Tele-ACV es un esquema asistencial que conecta, mediante telemedicina, a hospitales del interior que no cuentan con neurólogo de guardia permanente con especialistas de Salta Capital. A través de la evaluación remota y la visualización de tomografías en tiempo real, los equipos médicos pueden definir e implementar tratamientos de alta complejidad, como la trombólisis, en el lugar de origen del paciente, cuando está indicado. Se encuentra regulada por la Ley Provincial N.º 8420 y la Resolución N.º 1867.

El sistema articula al Ministerio de Salud Pública, el Hospital San Bernardo —centro de referencia con guardia neurológica las 24 horas— y los hospitales de Cafayate, San José de Metán, Rosario de la Frontera, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal. También participan el SAMEC, el Sistema de Emergencias 911, la plataforma SAFESA, la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Sociedad de Neurología de Salta (SO.NE.SA.), Boehringer Ingelheim y organizaciones civiles como la Fundación Por Nuestros Niños y la Fundación Materno Infantil.

Salud y Educación fortalecen la atención y la prevención del ACV

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione destacó los avances de la Red Provincial de Tele-ACV y señaló que entre 2024 y 2026 se triplicó la cantidad de pacientes con ACV isquémico tratados en los hospitales de la red. Precisó además que los casos pasaron de 45 en 2024 a 72 en 2025 y alcanzaron los 105 a septiembre de 2026, con una proyección de 144 para el cierre del año.

En este sentido, remarcó el crecimiento de la atención en el interior provincial, donde la cantidad de pacientes tratados se multiplicó por diez. Indicó que los hospitales del interior pasaron de representar el 9% del total de pacientes atendidos en 2024 al 28% en 2026, lo que refleja una mayor capacidad de respuesta en el territorio.

Mangione destacó también la decisión de ampliar el acceso a prestaciones de mayor complejidad en todo el territorio provincial y sostuvo que la articulación con el sector privado permite fortalecer el sistema sanitario.

“En el contexto económico que atraviesa el país, no nos quedamos de brazos cruzados ni usamos las dificultades como excusa. La indicación del Gobernador fue clara desde el primer día: la salud pública no se negocia y la igualdad territorial tiene que ser un hecho real, no un eslogan”, afirmó.

Por otro lado, anunció que el 15 de noviembre se abrirá la licitación para incorporar nuevos tomógrafos, que se sumarán General Güemes y Joaquín V. González a la red y que se avanzará con la Red Provincial de Infarto. También remarcó el impacto territorial de los operativos del Programa Extramuros realizados junto con la Fundación Hospital Materno Infantil.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, repasó las acciones de prevención desarrolladas en 225 escuelas mediante la campaña “Actúa con Velocidad”, en articulación con la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Fundación Por Nuestros Niños. La iniciativa promueve hábitos saludables y prevención, y contribuye al desarrollo del Sello de Escuelas Promotoras de la Salud.

La articulación público-privada, clave para sostener la red

En tanto, la directora médica y jefa de la Unidad de ACV del Hospital San Bernardo, Gabriela Orzuza, explicó la dinámica asistencial y señaló que la activación temprana permite evaluar al paciente en su lugar de origen, revisar la tomografía de forma virtual y definir el tratamiento junto al equipo local, incluso en establecimientos sin neurólogo de guardia.

¨La red se construye día a día en cada eslabón y abarca desde la primera llamada hasta la rehabilitación. Hoy tenemos la enorme satisfacción de ver recuperados y sin secuelas a pacientes del interior que años atrás no habrían llegado a tiempo¨, enfatizó Orzuza, destacando además la capacitación de 1.203 agentes del sistema sanitario y el trabajo intercultural con comunidades wichí y guaraní.

A su turno, Martín Cottone, gerente general de Boehringer Ingelheim para el Cono Sur, valoró el modelo de cooperación desarrollado en Salta bajo el proyecto Salta 360° y sostuvo que "las capacidades existen; el desafío es conectarlas. En patologías tiempo-dependientes como el ACV, la coordinación y la articulación pesan más que la infraestructura". A su vez, puntualizó que "la articulación público-privada no solo es posible, sino que es el camino para que las políticas públicas tengan impacto real y sostenibilidad en el tiempo".

Del encuentro, realizado en Casa de Gobierno, participaron autoridades sanitarias y educativas, representantes del sector privado y organizaciones civiles.