Crearán un corredor salteño de los diques

Salta proyecta crear una “Ruta de los Diques”. Así lo anunció esta mañana el gobernador Gustavo Sáenz, tras la firma en el Cabildo Histórico de un convenio estratégico entre la Provincia y el Municipio para fortalecer el turismo capitalino.

El acuerdo está enmarcado en Impulso Salta. Destinará inversión a infraestructura urbana, equipamiento técnico, eventos y difusión para elevar la competitividad del destino y generar empleo.

Sáenz dijo que la Provincia trabaja en la creación de un corredor turístico para poner en valor los diques salteños.

La propuesta busca ofrecer nuevos espacios de recreación tanto para quienes visitan Salta como para las familias de la provincia.

Entre los lugares mencionados figuran Campo Alegre, Campo Quijano, El Tunal y Rosario de la Frontera.

Según se adelantó, el plan contempla mejoras como iluminación, parquización y espacios acondicionados para hacer asados y pasar el día al aire libre.

La iniciativa se sumaría a la conocida Ruta del Vino y apunta a recuperar sitios que, de acuerdo con el anuncio, actualmente están abandonados o necesitan mejoras.

A su turno la ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, dijo que la idea del gobernador ya comenzó este lunes a ser trabajada.

"Estamos seleccionando los diques que vamos a incluir en la ruta" y creemos que "el proyecto podría estar en funcionamiento antes de la temporada de verano", expresó.