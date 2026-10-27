Investigan la muerte de un hombre que se encontraba detenido en Campo Santo
La Fiscalía investiga el fallecimiento del hombre de 31 años, quien se encontraba detenido en una dependencia policial de esa localidad.
Salta Hoy
27 / 10 / 2026
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, tomó intervención en el caso.
Según las actuaciones, el hombre se descompensó mientras permanecía alojado en la dependencia.
Fue trasladado al hospital Joaquín Castellanos, en General Güemes, donde murió.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde se practicó la autopsia.
También se solicitaron estudios complementarios, entre ellos toxicológicos, para determinar la causa del fallecimiento.
El fiscal recibió a los familiares del hombre, quienes además fueron asistidos por una profesional de la Guardia Psicosocial del CIF.
Espilocín señaló que se llevan adelante las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.