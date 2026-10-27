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Modificaciones en la Zona Fría: El beneficio se focalizará según ingresos y región

La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, detalló los alcances de la reglamentación sobre el régimen.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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"En la provincia de Salta, La Puna no sufrirá modificaciones, mientras que el sur provincial alcanzado por la ampliación se regirá bajo estos nuevos parámetros socioeconómicos. Asimismo, aquellos hogares que ya estén inscriptos en el Sistema de Subsidios Focalizados (SEF) mantendrán el beneficio, debiendo registrarse en la página web oficial en caso de no estarlo", dijo Royón.

En diálogo con Radio Salta Royón explicó que la reforma del régimen de zona fría delimita el beneficio a unos 996.000 usuarios en la Patagonia, La Puna y Malargüe, mantendrá el subsidio del 50% del componente del costo del gas sin importar el nivel de ingresos ni un volumen tope.

En tanto, para la zona fría ampliada, que incorporó a 3.360.000 usuarios, se aplicará un criterio cruzado de ingresos y volumen. De este modo, recibirán subsidios aquellos grupos familiares cuyo ingreso sea menor a 4.800.000 pesos (equivalente a tres canastas básicas totales) y mantengan un consumo dentro de un volumen razonable.


 

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