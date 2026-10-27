Salta proyecta la llegada del Turismo Carretera y fortalece su agenda deportiva

En diálogo con los medios de prensa, la ministra de turismo, Manuela Arancibia, ratificó que equipos técnicos llevaron a cabo una inspección en el autódromo Martín Miguel de Güemes para analizar los requerimientos de infraestructura, tribunas, boxes y seguridad necesarios, con el objetivo de incorporar al Turismo Carretera en la agenda de la ciudad de Salta para el próximo año.