Salta proyecta la llegada del Turismo Carretera y fortalece su agenda deportiva
La provincia de Salta evalúa la puesta en valor de su infraestructura automovilística para recibir a las principales categorías del país, confirmando inspecciones técnicas en el autódromo local y proyectando eventos de relevancia nacional.
Salta Hoy
27 / 10 / 2026
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En diálogo con los medios de prensa, la ministra de turismo, Manuela Arancibia, ratificó que equipos técnicos llevaron a cabo una inspección en el autódromo Martín Miguel de Güemes para analizar los requerimientos de infraestructura, tribunas, boxes y seguridad necesarios, con el objetivo de incorporar al Turismo Carretera en la agenda de la ciudad de Salta para el próximo año.