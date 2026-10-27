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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Salta proyecta la llegada del Turismo Carretera y fortalece su agenda deportiva

La provincia de Salta evalúa la puesta en valor de su infraestructura automovilística para recibir a las principales categorías del país, confirmando inspecciones técnicas en el autódromo local y proyectando eventos de relevancia nacional.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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En diálogo con los medios de prensa, la ministra de turismo, Manuela Arancibia, ratificó que equipos técnicos llevaron a cabo una inspección en el autódromo Martín Miguel de Güemes para analizar los requerimientos de infraestructura, tribunas, boxes y seguridad necesarios, con el objetivo de incorporar al Turismo Carretera en la agenda de la ciudad de Salta para el próximo año.

 

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