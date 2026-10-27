Estafó a sus mejores amigos con criptomonedas

“No se que haré cuando me crucé con él en la calle”, dijo el afectado quien recordó la amistad que lo unía a estafador al momento del engaño.

El acusado reconoció haber estafado a tres personas que invirtieron un total de 164 mil dólares bajo la promesa de obtener ganancias mensuales del 10%.

Había sido detenido el 15 de octubre tras ser deportado desde Australia. Las víctimas reclaman un resarcimiento económico por la vía civil.

Una de ellas habló con esta emisora, pero solicitó el anonimato.

“Tenemos la esperanza de recuperar algo del dinero que nos robó” dijo la víctima, y describió al estafador como un “cínico que no siente culpa de nada”.

Después de la dura experiencia vivida el hombre recomendó “No confiar en nada ni en nadie” y “realizar siempre la denuncia ante una sospecha de estafa”.