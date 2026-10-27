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Recapturaron en Metán a un detenido que se había escapado de una comisaría

El sujeto de 30 años se había fugado el jueves pasado de una dependencia policial de El Galpón y fue recapturado esta madrugada en la ciudad de Metán.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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El procedimiento se realizó cerca de las 4:00 en el barrio Diógenes Zapata, de esa ciudad sureña. 

Según confirmaron fuentes policiales, efectivos que vigilaban la zona -donde el prófugo tendría familiares- vieron a una persona encapuchada ingresar a una vivienda. 

La propietaria alertó que había un desconocido en su casa, ubicada junto a la de un familiar del hombre buscado.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar por los techos y llegó hasta la calle. Sin embargo, fue detenido a unos 300 metros del lugar.

Durante la mañana se realizarán las actuaciones correspondientes para que vuelva a quedar a disposición de la Justicia. 

El hombre estaba detenido por delitos contra la propiedad.


 

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