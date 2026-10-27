Recapturaron en Metán a un detenido que se había escapado de una comisaría

El procedimiento se realizó cerca de las 4:00 en el barrio Diógenes Zapata, de esa ciudad sureña.

Según confirmaron fuentes policiales, efectivos que vigilaban la zona -donde el prófugo tendría familiares- vieron a una persona encapuchada ingresar a una vivienda.

La propietaria alertó que había un desconocido en su casa, ubicada junto a la de un familiar del hombre buscado.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar por los techos y llegó hasta la calle. Sin embargo, fue detenido a unos 300 metros del lugar.

Durante la mañana se realizarán las actuaciones correspondientes para que vuelva a quedar a disposición de la Justicia.

El hombre estaba detenido por delitos contra la propiedad.



