Recapturaron en Metán a un detenido que se había escapado de una comisaría
El sujeto de 30 años se había fugado el jueves pasado de una dependencia policial de El Galpón y fue recapturado esta madrugada en la ciudad de Metán.
Salta Hoy
27 / 10 / 2026
El procedimiento se realizó cerca de las 4:00 en el barrio Diógenes Zapata, de esa ciudad sureña.
Según confirmaron fuentes policiales, efectivos que vigilaban la zona -donde el prófugo tendría familiares- vieron a una persona encapuchada ingresar a una vivienda.
La propietaria alertó que había un desconocido en su casa, ubicada junto a la de un familiar del hombre buscado.
Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar por los techos y llegó hasta la calle. Sin embargo, fue detenido a unos 300 metros del lugar.
Durante la mañana se realizarán las actuaciones correspondientes para que vuelva a quedar a disposición de la Justicia.
El hombre estaba detenido por delitos contra la propiedad.