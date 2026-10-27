Royón requirió la real intervención del Estado para reactivar los ramales C14 y C15
La senadora nacional por Salta advirtió por Radio Salta que no es viable exigir contratos a 10 o 15 años a los cientos de pequeños productores locales.
Salta Hoy
27 / 10 / 2026
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Además apoyó los compromisos del Gobierno Nacional con el Gobernador y las cámaras empresarias para revisar pliegos y buscar cofinanciamiento.
“Está bien la intervención de la parte privada, pero no se puede hacer nada sin que el estado se involucre realmente”, comentó Royón.