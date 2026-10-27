Salta se consolidó como una de las sedes destacadas de la Copa Argentina y ya trabaja para recibir nuevos partidos durante la edición 2027.

Según se informó, durante 2026 la provincia albergó cinco encuentros importantes, con la participación de equipos como River Plate, Boca Juniors, San Martín de Tucumán, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Desde la organización destacaron que Salta es una sede pionera del certamen y que cuenta con un estadio en buenas condiciones, un campo de juego de calidad y un operativo de seguridad preparado para eventos de gran convocatoria.

La expectativa está puesta ahora en la semifinal prevista para mañana, que contará con un importante marco de público.