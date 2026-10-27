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Plan Escolar de Protección: Salta oficializó la nueva normativa de prevención y simulacros

La normativa prioriza el cuidado y la seguridad de toda la comunidad escolar frente a contingencias, buscando resguardar la continuidad pedagógica ante desastres naturales o situaciones de aislamiento.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Salta aprobó, mediante la Resolución N° 486/26, el Plan Jurisdiccional de Gestión Integral del Riesgo y Protección Escolar frente a amenazas naturales. Esta disposición tiene como objetivo central salvaguardar la integridad física y la seguridad de la comunidad educativa en todos los niveles y modalidades de establecimientos estatales y privados.  En el caso de los establecimientos de gestión privada, la normativa entra en vigencia siempre que las instituciones no posean una regulación específica propia sobre la temática.

Organización escolar y prevención

La normativa dispone que cada unidad educativa constituya su Comité Escolar de Emergencia dentro de los primeros treinta días del ciclo lectivo. Este equipo trabajará junto a Defensa Civil y Bomberos para confeccionar o actualizar el Plan de Protección Escolar de la institución. Como medida clave para la preparación de los establecimientos, se fijó la realización de un mínimo de dos simulacros de evacuación al año por turno.

Capacitación para docentes y clases en emergencias

Para acompañar la implementación del plan, se dispuso un curso en gestión del riesgo y protección civil destinado a la formación continua de directivos y docentes. Por otra parte, en casos de desastres naturales o aislamiento, la norma establece que no se computarán inasistencias y contempla el desarrollo de la enseñanza a través de clases virtuales o cartillas impresas, según la conectividad de cada zona.
 

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