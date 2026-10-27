Salta será sede del 1° Encuentro de Escritores y Libros

La Municipalidad de Salta acompaña el 1° Encuentro de Escritores y Libros, organizado por la Biblioteca Popular Profesora Nora Raquel Godoy y la Sociedad Española de Salta.

La propuesta se desarrollará el jueves 29 y viernes 30 de octubre en la Sociedad Española, ubicada en Balcarce 653, y reunirá a escritores, lectores, especialistas y artistas en dos jornadas dedicadas a la literatura y la difusión de la producción cultural.

Durante ambas jornadas, el público podrá participar de talleres, charlas, exposiciones, presentaciones de obras y lecturas de poesía, con entrada libre y gratuita. La programación también incluirá actividades para fomentar el acercamiento de los niños a los libros, además de espacios de reflexión sobre literatura, identidad y memoria.

Entre las propuestas destacadas se encuentran la presentación de Un intruso en el aula, de Facundo Torralba, y Derechos Indígenas en Quechua y Español, de la licenciada Katia Gibaja, quien también brindará la conferencia “La palabra que nos une”, centrada en la literatura, la identidad y la memoria de la Patria Grande.

El viernes, el cierre contará con la participación de la Orquesta de la Academia de Música y Ritmos Latinoamericanos, dirigida por el profesor Leonel Goldstein, y el Ballet Latinoamericano de Lito Luna.

De esta manera, el Municipio apoya espacios que acercan la literatura a la comunidad y ponen en valor el trabajo de escritores, bibliotecas e instituciones culturales.

Cronograma de actividades

Jueves 29 de octubre

– 9 hs: Apertura de talleres, charlas y exposiciones a cargo de especialistas.

– 10 hs: Recepción de autoridades.

– 10:30 hs: Acto oficial de apertura y espectáculo de bienvenida.

– 11:30 hs: Continuidad de talleres y exposiciones.

– 14:30 hs: Presentación de los libros Un intruso en el aula, de Facundo Torralba, y Derechos Indígenas en Quechua y Español, de Katia Gibaja. Luego, conferencia de Gibaja sobre literatura, identidad y memoria de la Patria Grande.

– 15:30 hs: Nuevos talleres y exposiciones.

– 18 hs: Cierre de la jornada.

Viernes 30 de octubre

– 10 hs: Apertura de talleres y exposiciones, lectura de poesías de SADE Filial Salta y taller “Vení Contá”.

– 15 hs: Charlas sobre la importancia de la biblioteca en la lectura y el acercamiento de los niños a los libros.

– 17 hs: Cierre formal y entrega de certificados.

– 19 hs: Cierre del Mes de la Cultura y del encuentro, con la presentación de la Orquesta de la Academia de Música y Ritmos Latinoamericanos, dirigida por el profesor Leonel Goldstein, y el Ballet Latinoamericano de Lito Luna.