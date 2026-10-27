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Educación de jóvenes y adultos celebró su semana con caminata, arte y muestras

Las actividades buscaron visibilizar el compromiso de quienes retoman sus estudios y compartir con la comunidad las herramientas de empleo y emprendedurismo desarrolladas durante el año.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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Durante la Semana del Adulto, estudiantes, docentes y directivos de Unidades Educativas de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos participaron de una “Caminata Comunitaria” con presentaciones artísticas en el Micro Estadio Delmi, y de una “Muestra Anual” en la plaza General Martín Miguel de Güemes de Capital, donde expusieron producciones, proyectos y microemprendimientos.

La caminata convocó a integrantes de distintas unidades educativas, al finalizar el recorrido, los alumnos y alumnas presentaron números artísticos y se entregaron distinciones a los directivos participantes, en reconocimiento a su compromiso con la actividad.

Por otra parte, la muestra realizada en la plaza permitió conocer las producciones y los proyectos desarrollados durante el año. A través de distintos stands, los estudiantes compartieron expresiones artísticas y microemprendimientos que reflejaron sus conocimientos, habilidades y creatividad.

Estas propuestas permitieron visibilizar el trabajo que realizan las instituciones de EPJA y reconocer el esfuerzo de quienes retoman o continúan sus estudios. Las actividades fueron organizadas por la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), con la participación de las unidades educativas y el acompañamiento de los equipos de supervisión y de conducción de la modalidad.
 

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