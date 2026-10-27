Disfruta de la semana del sándwich en la ciudad con promos, descuentos y concursos

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, junto a la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines , presentó oficialmente la Semana del Sándwich, una propuesta que busca impulsar la actividad gastronómica local y brindar a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una de las comidas más populares, en todas sus versiones.

El lanzamiento tuvo lugar en DM sandwiches, donde no solo se anunció la propuesta sino también el concurso que consta de dos instancias, la primera el 8 de noviembre en el Paseo Ex Palúdica donde se elegirá el mejor sandwich frío y el concurso al sanguchazo que se realizará en el predio recreativo de UTHGRA.

Durante toda la semana, los locales adheridos ofrecerán descuentos y promociones exclusivas en distintas variedades de sándwiches, con el objetivo de seguir posicionando a la gastronomía salteña como un atractivo distintivo de la ciudad.

Las promociones podrán consultarse en las historias del Instagram oficial @turismosla.

De esta manera, la Ciudad de Salta continúa fortaleciendo su agenda gastronómica, promoviendo la participación del sector privado y ofreciendo experiencias para disfrutar todo el año.