Desvíos de líneas y paradas por obras en la colectora de Av. Bolivia

SAETA informa a sus usuarios que desde este miércoles 28 de octubre, entrarán en vigencia distintos desvíos de las líneas afectadas en su recorrido, por las obras que se ejecutan en la colectora de Av. Bolivia, en la zona Norte de la ciudad.

Desde las 8 de la mañana se registrará el corte total del tránsito vehícular en esa arteria, en el tramo comprendido desde la rotonda de Av. Patrón Costas hasta calle Vucetich. El plazo estimado de obra será de 2 meses, lapso durante el cual se mantendrán estos desvíos.

En este marco, las líneas de transporte urbano que circulan por el sector deberán realizar el siguiente desvío: Av. Bolivia – Av. Patrón Costas – Av. H. Pistoia – Av. Dr. Houssay, según recorrido y paradas habilitadas.

Paradas:

Troncal Norte - Oeste

Av. Bolivia.

Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay - recorrido habitual.

Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein

Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia

Troncal Circunvalación Oeste

Av. Bolivia.

Al Norte:

Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Bolivia – Rotonda acceso a Ciudad Judicial - recorrido habitual.

Uzzi College

UNSa

Al Oeste:

Colectora Oeste – Rotonda acceso a Ciudad Judicial -Av. Bolivia - Colectora a Circunvalación Noroeste -Recorrido habitual.

Ciudad Judicial

Uzzi College (al frente)

Troncal Norte - Sur ; Huaico - Mirasoles

Av. Bolivia.

Al Norte:

Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual.

Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia

Al Centro:

Av. Bolivia - Av. Dr. Bernardo Houssay - San Antonio de los Cobres - Av. Fray Honorato Pistoia - Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual.

Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia

Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich

6 La Caldera ; Troncal Sudeste

Av. Bolivia.

Al Norte:

Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual.

Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein

Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia

Al Centro:

Av. Bolivia - Av. Dr. Bernardo - San Antonio de los Cobres - Av. Fray Honorato Pistoia - Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual.

Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia

San Antonio de los Cobres antes de

Av. Alberto Einstein

6A-6C

Av. Bolivia.

Al Norte:

Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas - Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual.

Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich

Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein

Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia

Al Centro:

Av. Bolivia - Av. Dr. Bernardo - San Antonio de los Cobres - Av. Fray Honorato Pistoia - Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual.

Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia

San Antonio de los Cobres antes de Av. Alberto Einstein

Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich