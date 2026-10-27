Desvíos de líneas y paradas por obras en la colectora de Av. Bolivia
Desde este miércoles 28 de octubre, entrarán en vigencia distintos desvíos de las líneas afectadas en su recorrido, por las obras que se ejecutan en la colectora de Av. Bolivia, en la zona Norte de la ciudad.
Salta Hoy
27 / 10 / 2026
SAETA informa a sus usuarios que desde este miércoles 28 de octubre, entrarán en vigencia distintos desvíos de las líneas afectadas en su recorrido, por las obras que se ejecutan en la colectora de Av. Bolivia, en la zona Norte de la ciudad.
Desde las 8 de la mañana se registrará el corte total del tránsito vehícular en esa arteria, en el tramo comprendido desde la rotonda de Av. Patrón Costas hasta calle Vucetich. El plazo estimado de obra será de 2 meses, lapso durante el cual se mantendrán estos desvíos.
En este marco, las líneas de transporte urbano que circulan por el sector deberán realizar el siguiente desvío: Av. Bolivia – Av. Patrón Costas – Av. H. Pistoia – Av. Dr. Houssay, según recorrido y paradas habilitadas.
Paradas:
Troncal Norte - Oeste
Av. Bolivia.
Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay - recorrido habitual.
Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein
Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia
Troncal Circunvalación Oeste
Av. Bolivia.
Al Norte:
Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Bolivia – Rotonda acceso a Ciudad Judicial - recorrido habitual.
Uzzi College
UNSa
Al Oeste:
Colectora Oeste – Rotonda acceso a Ciudad Judicial -Av. Bolivia - Colectora a Circunvalación Noroeste -Recorrido habitual.
Ciudad Judicial
Uzzi College (al frente)
Troncal Norte - Sur ; Huaico - Mirasoles
Av. Bolivia.
Al Norte:
Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual.
Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia
Al Centro:
Av. Bolivia - Av. Dr. Bernardo Houssay - San Antonio de los Cobres - Av. Fray Honorato Pistoia - Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual.
Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia
Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich
6 La Caldera ; Troncal Sudeste
Av. Bolivia.
Al Norte:
Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas – Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual.
Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein
Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia
Al Centro:
Av. Bolivia - Av. Dr. Bernardo - San Antonio de los Cobres - Av. Fray Honorato Pistoia - Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual.
Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia
San Antonio de los Cobres antes de
Av. Alberto Einstein
6A-6C
Av. Bolivia.
Al Norte:
Av. Bolivia – Av. Robustiano Patrón Costas - Av. Fray Honorato Pistoia – San Antonio de los Cobres - Av. Dr. Bernardo Houssay a recorrido habitual.
Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich
Av. Fray Honorato Pistoia y Av. Alberto Einstein
Av. Dr. Bernardo Houssay antes de Av. Bolivia
Al Centro:
Av. Bolivia - Av. Dr. Bernardo - San Antonio de los Cobres - Av. Fray Honorato Pistoia - Av. Robustiano Patrón Costas a recorrido habitual.
Av. Dr. Bernardo Houssay pasando Av. Bolivia
San Antonio de los Cobres antes de Av. Alberto Einstein
Av. Fray Honorato Pistoia y Lazarovich