El Neumatón lleva recolectadas 330 mil cubiertas en desuso

Como estaba previsto, hoy se realizo en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM) la edición N°30 del Neumatón de la ciudad. El objetivo del programa es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, destacó que “con esta nueva edición hemos alcanzado las 2220 toneladas de neumáticos fuera desuso, que a su vez representan 300 mil cubiertas que no están en la vía pública o en galpones”.

“La participación de la gente sigue siendo alta, lo que quiere decir que hay un alto grado de conciencia ambiental al no arrojar las cubiertas en la vía pública generando focos infecciosos favorables para la proliferación del mosquito vector del dengue”, destacó el funcionario.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística, se reitera que no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.