El hospital San Bernardo incorporó moderno equipamiento para cirugías de tórax

El hospital San Bernardo incorporó un videomediastinoscopio para el Servicio de Cirugía de Tórax, que fue adquirido con fondos propios.

Esta tecnología permitirá ampliar las prestaciones del servicio y realizar intervenciones mínimamente invasivas, favoreciendo la seguridad de los pacientes y reduciendo, en determinados casos, los tiempos de recuperación e internación.



El equipo cuenta con una cámara de alta definición que permite observar con precisión el mediastino, una región del tórax ubicada entre los pulmones, donde se encuentran la tráquea, vasos sanguíneos y ganglios linfáticos.

Su utilización permite realizar biopsias y otros procedimientos quirúrgicos que resultan fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Además, facilita la obtención de muestras de tejido y la evaluación de la extensión del cáncer de pulmón, información necesaria para definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Una de sus principales ventajas es que permite acceder a esta región mediante una pequeña incisión en el cuello, evitando procedimientos más invasivos en determinados casos.

Esto puede contribuir a disminuir el dolor postoperatorio, las complicaciones y el tiempo de internación, de acuerdo con la intervención realizada y la evolución del paciente.

El jefe del servicio de Cirugía de Tórax, Francisco Aguilar, explicó que “antes, en determinados casos, debíamos recurrir a una videotoracoscopia, que implicaba una internación más prolongada y mayores riesgos asociados al procedimiento. Ahora contamos con tecnología que nos permite trabajar con mayor precisión, mejorar la atención y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes”.