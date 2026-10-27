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El hospital San Bernardo incorporó moderno equipamiento para cirugías de tórax

Se trata de un videomediastinoscopio que permite realizar procedimientos diagnósticos y quirúrgicos de mayor precisión, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas, como el cáncer de pulmón.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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El hospital San Bernardo incorporó un videomediastinoscopio para el Servicio de Cirugía de Tórax, que fue adquirido con fondos propios.

Esta tecnología permitirá ampliar las prestaciones del servicio y realizar intervenciones mínimamente invasivas, favoreciendo la seguridad de los pacientes y reduciendo, en determinados casos, los tiempos de recuperación e internación.
 
El equipo cuenta con una cámara de alta definición que permite observar con precisión el mediastino, una región del tórax ubicada entre los pulmones, donde se encuentran la tráquea, vasos sanguíneos y ganglios linfáticos.

Su utilización permite realizar biopsias y otros procedimientos quirúrgicos que resultan fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Además, facilita la obtención de muestras de tejido y la evaluación de la extensión del cáncer de pulmón, información necesaria para definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Una de sus principales ventajas es que permite acceder a esta región mediante una pequeña incisión en el cuello, evitando procedimientos más invasivos en determinados casos.

Esto puede contribuir a disminuir el dolor postoperatorio, las complicaciones y el tiempo de internación, de acuerdo con la intervención realizada y la evolución del paciente.

El jefe del servicio de Cirugía de Tórax, Francisco Aguilar, explicó que “antes, en determinados casos, debíamos recurrir a una videotoracoscopia, que implicaba una internación más prolongada y mayores riesgos asociados al procedimiento. Ahora contamos con tecnología que nos permite trabajar con mayor precisión, mejorar la atención y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes”.

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