Un tornado devastador azotó Chile: más de 70 viviendas dañadas y alerta roja en Santiago

Un intenso temporal golpeó en las últimas horas la zona centro-sur de Chile, donde un tornado provocó importantes daños materiales, afectó a más de 70 viviendas y dejó una persona herida. Las fuertes lluvias, acompañadas de granizo y tormentas eléctricas, también ocasionaron inundaciones y cortes de energía, mientras las autoridades declararon la alerta roja en diez comunas de Santiago ante el riesgo de deslizamientos de tierra.

El fenómeno más violento se registró en la comuna de Requínoa, en la región de O'Higgins, donde un tornado atravesó sectores poblados y causó destrozos en viviendas y edificios. Según informó Marcelo Montecinos, director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), al menos 70 casas resultaron afectadas y una persona sufrió lesiones leves.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó el tornado como EF-2, una categoría que corresponde a fenómenos capaces de generar daños considerables. En este caso, los vientos alcanzaron velocidades estimadas de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Un colegio sufrió graves destrozos durante el temporal

Entre los edificios afectados se encuentra el Colegio Tricahue, donde había estudiantes al momento del paso del tornado. La fuerza del viento ocasionó importantes daños en las instalaciones, especialmente en el gimnasio, los techos y los ventanales.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, describió la magnitud de los destrozos y aseguró que el establecimiento sufrió "daños importantísimos. Destrucción total diría yo, del gimnasio, techumbres, ventanales".

La tormenta también provocó interrupciones en el suministro eléctrico que alcanzaron a unos 7.760 usuarios, lo que agravó las dificultades ocasionadas por los daños materiales y las intensas precipitaciones.

Alerta roja en diez comunas de Santiago

Mientras se evaluaban las consecuencias del tornado en Requínoa, la situación también se complicó en la Región Metropolitana de Santiago.

El Senapred declaró alerta roja por el riesgo de remociones en masa en diez comunas, entre ellas Las Condes, Puente Alto y La Florida. La medida fue adoptada después del desborde de la Quebrada Honda, registrado durante la noche del lunes.

En el sector residencial de San Carlos de Apoquindo, ubicado en Las Condes, las intensas lluvias y la caída de granizo provocaron inundaciones que afectaron viviendas y calles.

Frente a este escenario, la alcaldesa Catalina San Martín pidió a los vecinos que permanecieran en sus casas y evitaran desplazamientos innecesarios.

"Un par de casas con agua, el consejo es resguardarse, no salir a la calle", manifestó la funcionaria al referirse a las consecuencias de la tormenta.

Un rayo cayó sobre una estación ferroviaria

El temporal también alcanzó a la ciudad de Talca, ubicada aproximadamente a 240 kilómetros al sur de Santiago.

En esa localidad, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) confirmó que un rayo impactó en la estación ferroviaria durante la tormenta.

Pese a la descarga eléctrica, la empresa informó que no se registraron personas afectadas y que el episodio tampoco ocasionó daños a los trenes del servicio que conecta Chillán con Estación Central.

El antecedente de un aluvión que dejó seis heridos

La nueva emergencia meteorológica se produjo pocas semanas después de otro fenómeno que afectó a la capital chilena.

El pasado 8 de octubre, un aluvión alcanzó aproximadamente 200 hectáreas de sectores residenciales ubicados en las laderas de la cordillera de los Andes, en Santiago.

Aquella emergencia dejó al menos seis personas lesionadas y provocó la acumulación de barro en calles, vehículos y viviendas.

Ahora, el paso del tornado, las inundaciones y el riesgo de nuevos deslizamientos volvieron a poner en alerta a las autoridades chilenas, que mantienen las medidas de emergencia en las comunas afectadas por el temporal.



