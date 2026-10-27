Flávio Bolsonaro huyó a EE. UU.: sus causas judiciales y su nexo familiar

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y viajó rumbo a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, según confirmó la agencia internacional Reuters a partir de fuentes cercanas a la familia. El desplazamiento se produjo apenas dos días después de su derrota en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y luego de que la Justicia brasileña le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera salir del país.

El destino del senador es Miami, donde, según las mismas versiones, tiene previsto solicitar asilo político al presidente estadounidense Donald Trump. La salida se produjo en medio de una creciente presión judicial sobre el dirigente de derecha, que enfrenta varias investigaciones por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

La Justicia brasileña había dispuesto medidas específicas contra Flávio luego de que el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenara que entregara todos sus pasaportes, incluidos los extranjeros, a la Policía Federal en un plazo de 24 horas.

La resolución también contempló la prohibición de contacto entre Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, además de la cancelación de los pasaportes brasileños del senador, incluido el diplomático. En el caso de que poseyera documentación de otro país, también debía entregarla.

Flávio Bolsonaro posee ciudadanía italiana y un pasaporte de ese país, según había confirmado en 2025 la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro.

Las causas que complican al senador

Sobre Flávio Bolsonaro pesan tres investigaciones judiciales. Dos de ellas están vinculadas con presuntas maniobras financieras y podrían tener consecuencias importantes para el senador, especialmente porque perderá su inmunidad parlamentaria en febrero, cuando asuma el nuevo Congreso brasileño.

Una de las investigaciones está relacionada con el banquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, actualmente detenido en una causa por corrupción, evasión y fraude.

La Justicia brasileña busca determinar si Flávio Bolsonaro intervino en una operación para obtener fondos destinados a financiar “Dark Horse”, una película sobre la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por su participación en un intento de golpe de Estado.

En un primer momento, Flávio negó tener una relación con Vorcaro. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores revelaron contactos entre ambos y operaciones financieras que ahora están bajo análisis.

Según información difundida por The Intercept Brasil, el senador habría negociado directamente con Vorcaro la transferencia de al menos 24 millones de dólares para financiar la película. La Policía Federal busca determinar el origen del dinero, cómo se estructuraron las operaciones y si existieron delitos vinculados con el financiamiento del proyecto.

También tomó estado público un mensaje que Flávio le habría enviado a Vorcaro el 16 de noviembre pasado, poco antes del arresto del banquero y de la liquidación del Banco Master.

“Hermano, estoy y siempre estaré contigo, entre nosotros no hay medias tintas. ¡Solo necesito que me guíes! Saludos cordiales”, escribió, según reveló Folha de S. Paulo.

La investigación por lavado de dinero

La segunda causa que compromete al senador está relacionada con el abogado Willer Tomaz, señalado por la Justicia por presuntas maniobras de blanqueo de capitales vinculadas con empresas de apuestas y plataformas de pago.

La Policía Federal secuestró el teléfono celular de Tomaz y analizó la información almacenada en el dispositivo y en servicios de almacenamiento en la nube. De acuerdo con reportes periodísticos citados en la investigación, allí aparecieron registros de reuniones, fiestas y viajes en los que habría participado Flávio Bolsonaro.

También se encontraron fotografías del senador y documentos personales vinculados con él.

Uno de los elementos que despertó especial atención de los investigadores es que, según Folha, Flávio Bolsonaro habría tenido acceso de “usuario maestro” a la cuenta bancaria de una de las empresas holding de Tomaz, Alcazar. Esa condición le habría otorgado capacidad de gestión sobre la cuenta.

La investigación apunta además a sociedades extranjeras, plataformas de apuestas y empresas que podrían haber funcionado como estructuras para canalizar fondos.

El viernes anterior, la Justicia ordenó congelar activos de Tomaz, levantar el secreto bancario y fiscal de sus empresas, cancelar sus pasaportes y suspender las actividades de sus compañías. Según fuentes citadas por UOL, el abogado abandonó Brasil el 21 de agosto y no existen registros de su regreso.