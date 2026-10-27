El Gobierno anunció que no habrá comunicado felicitando a Lula da Silva por su reelección

Este martes el vocero presidencial, Adrian Ravier, afirmó que no habrá un comunicado oficial felicitando al presidente de Brasil, Lula da Silva, por su reeleción del domingo.

Además, aseguró que "no hay pedido de asilo" formulado a la Argentina por el senador Flávio Bolsonaro.

"En 2023, cuando Javier Milei fue elegido Presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo", recalcó el vocero ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada..

Ravier, consideró además que “no es correcto” interpretar literalmente las expresiones del presidente Milei sobre enviar “a la hoguera” a periodistas, a raíz de las afirmaciones de la prensa sobre su vinculación con la criptomoneda $Libra.

Al ser consultado por las razones por las cuales el Gobierno todavía no felicitó a Lula, Ravier respondió que "se tomó nota del resultado electoral" y reiteró que no habrá una comunicación oficial.

El vocero también rechazó que esto no puede afectar las relaciones bilaterales y remarcó quer la Argentina y brasil son "dos pueblos hermanos" que mantienen importantes vínculos comerciales y forman parte del Mercosur.

"Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur", aseguró.

Sin embargo, al ser consultado nuevamente sobre la ausencia de una felicitación a Lula, el portavoz señaló: "Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real".

Por otra parte, descartó que el senador Flávio Bolsonaro haya solicitado asilo político en la Argentina y que, al no existir un pedido formal, el Gobierno no tiene ninguna solicitud que evaluar. “No hay ningún pedido de asilo”, aseveró.