El Partido Liberal aceptó la reelección de Lula en Brasil

El Partido Liberal (PL), principal fuerza opositora de Brasil, reconoció la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, confirmada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras el balotaje del domingo.

El presidente del espacio, Valdemar Costa Neto, difundió un comunicado en el que señaló que el partido “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”. El texto no incluyó la promesa de Flávio Bolsonaro de solicitar la anulación de los comicios, aunque reclamó respuestas a los planteos realizados por el senador.

Lula, referente del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo el 51,79% de los votos y se impuso sobre Flávio Bolsonaro, quien alcanzó el 48,21%.

El Partido Liberal cuestionó la campaña electoral

En el comunicado, el partido opositor sostuvo que el incremento del gasto público y de los beneficios sociales antes de las elecciones afectó la igualdad de condiciones entre los candidatos.

Además, afirmó que Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta, pero reconoció que el resultado del balotaje fue diferente, en un contexto marcado por medidas que calificó de “fuertemente electoralistas”, con consecuencias económicas y sociales.

Pese a la derrota presidencial, el PL destacó su crecimiento en el Congreso, con 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones.

En un video difundido en redes sociales, Flávio Bolsonaro aseguró que organizará a la oposición para convertir al Congreso en su “fortaleza contra la barbarie” durante los “cuatro años más de Lula”.

Por su parte, Costa Neto insistió con sus gestiones ante la Justicia para que se anule la candidatura del mandatario reelecto, a quien acusó de supuestos abusos durante la campaña. Entre sus cuestionamientos, mencionó la creación de un “complejo industrial de noticias falsas” y presuntos “abusos de poder político y económico sin precedentes”.