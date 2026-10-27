Juegos Panamericanos para Deportistas Trasplantados: Clavell conquistó cinco medallas

La primera edición de los Juegos Panamericanos para Deportistas Trasplantados se disputó del 21 al 25 de octubre en Maldonado, Uruguay, con 140 competidores de 10 países, y tuvo a un salteño entre sus figuras destacadas.

Se trata de Jorge Luis Clavell, atleta trasplantado renal que representó a la Argentina y a la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA), y que logró subirse al podio en las cinco pruebas en las que participó.

Clavell se impuso en 400, 800, 1500 y 5000 metros, donde consiguió su mejor marca personal, y finalizó segundo en los 100, para cerrar una cosecha de cuatro medallas de oro y una de plata.

Más allá del resultado, su actuación visibiliza la importancia de la actividad física en personas trasplantadas y refuerza el mensaje sobre la donación de órganos.