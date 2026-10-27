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Juegos Panamericanos para Deportistas Trasplantados: Clavell conquistó cinco medallas

El atleta salteño logró cuatro oros y una plata en la cita continental disputada en Uruguay, donde además mejoró su marca personal en la prueba de fondo.

Deportes

27 / 10 / 2026

 

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La primera edición de los Juegos Panamericanos para Deportistas Trasplantados se disputó del 21 al 25 de octubre en Maldonado, Uruguay, con 140 competidores de 10 países, y tuvo a un salteño entre sus figuras destacadas.

Se trata de Jorge Luis Clavell, atleta trasplantado renal que representó a la Argentina y a la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA), y que logró subirse al podio en las cinco pruebas en las que participó.

Clavell se impuso en 400, 800, 1500 y 5000 metros, donde consiguió su mejor marca personal, y finalizó segundo en los 100, para cerrar una cosecha de cuatro medallas de oro y una de plata.

Más allá del resultado, su actuación visibiliza la importancia de la actividad física en personas trasplantadas y refuerza el mensaje sobre la donación de órganos.

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