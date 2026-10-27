Campamento Vespucio: allanamientos y dos detenidos por el robo de caños de hierro

Efectivos de la Brigada de Investigaciones 4, dependiente del Departamento de Investigaciones Zona Norte, llevaron adelante distintas diligencias investigativas por la sustracción de caños de hierro pertenecientes a una empresa petrolera, en la zona de Campamento Vespucio.

En el marco de la causa y con autorización del Juzgado de Garantías 1, se realizaron cuatro allanamientos en inmuebles de Villa Tranquila, donde se concretó la detención de dos hombres y el secuestro de caños de metal, amoladoras, discos de corte, herramientas y celulares.

Asimismo, mediante recorridos investigativos en la zona de oleoductos y sectores de monte y serranía, se localizaron otros elementos reportados como sustraídos.

Como resultado de los procedimientos, se recuperaron un total de 83 caños de hierro de cuatro pulgadas y de distintas longitudes.

Las tareas tendientes al esclarecimiento del hecho se llevaron a cabo bajo directivas de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza.