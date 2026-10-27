Campamento Vespucio: allanamientos y dos detenidos por el robo de caños de hierro
La investigación permitió recuperar 83 caños de hierro pertenecientes a una línea de oleoducto, además de secuestrar herramientas y celulares. Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en Villa Tranquila.
Salta Hoy
27 / 10 / 2026
Efectivos de la Brigada de Investigaciones 4, dependiente del Departamento de Investigaciones Zona Norte, llevaron adelante distintas diligencias investigativas por la sustracción de caños de hierro pertenecientes a una empresa petrolera, en la zona de Campamento Vespucio.
En el marco de la causa y con autorización del Juzgado de Garantías 1, se realizaron cuatro allanamientos en inmuebles de Villa Tranquila, donde se concretó la detención de dos hombres y el secuestro de caños de metal, amoladoras, discos de corte, herramientas y celulares.
Asimismo, mediante recorridos investigativos en la zona de oleoductos y sectores de monte y serranía, se localizaron otros elementos reportados como sustraídos.
Como resultado de los procedimientos, se recuperaron un total de 83 caños de hierro de cuatro pulgadas y de distintas longitudes.
Las tareas tendientes al esclarecimiento del hecho se llevaron a cabo bajo directivas de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza.