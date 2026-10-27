Hospital Papa Francisco: Imputaron a la mujer acusada de agredir a una médica

El fiscal penal 6 del Distrito Centro, Martín Ávila, imputó provisionalmente a una mujer de 35 años por los delitos de lesiones graves y amenazas, en concurso real, en el marco de la investigación por la agresión denunciada por una médica del Hospital Papa Francisco, ocurrida el pasado 20 de octubre.

La audiencia de imputación se realizó este martes 27 de octubre, con la intervención del auxiliar fiscal Cristian Parada. La acusada compareció asistida por su defensa oficial y, tras ser informada de los hechos atribuidos y de la calificación legal provisional, se abstuvo de declarar.

Cabe recordar que, según la acusación fiscal, la mujer habría agredido a la profesional en la sala de médicos del establecimiento sanitario, además de proferir amenazas en su contra.

Como consecuencia del golpe denunciado, la médica sufrió una fractura del arco cigomático derecho y otra de la pared anterior del seno maxilar derecho, lesiones documentadas mediante estudios médicos y una tomografía computada.

Por otra parte, en una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por la propia acusada contra la médica, la mujer prestó declaración testimonial y sostuvo que tanto ella como su madre habrían recibido malos tratos cuando solicitaron información sobre el estado de salud de un familiar internado.

En esa declaración, la acusada negó haber agredido a la profesional y afirmó que, por el contrario, habría sido empujada y golpeada por la médica, a quien atribuyó golpes de puño en la frente y en la zona abdominal. También manifestó haber presentado hematomas y haber sido examinada por un médico legal.

Su madre, también prestó declaración testimonial y sostuvo que la profesional habría tratado de manera inadecuada a ambas. Sin embargo, su relato difiere del de su hija respecto de la presunta agresión física, ya que describió una patada de la médica contra la acusada, mientras que esta última manifestó haber recibido golpes de puño.

Estas diferencias forman parte de los elementos que deberán ser examinados en el marco de las actuaciones, junto con las restantes declaraciones y evidencias incorporadas.

El fiscal Martín Ávila informó que la Fiscalía continuará con la investigación y la evacuación de todas las citas surgidas de las declaraciones, a fin de verificar los hechos y circunstancias mencionados por las partes.

Asimismo, se solicitó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) un informe sobre los estudios médicos aportados por la profesional, vinculados con las lesiones sufridas.

La investigación cuenta además con un croquis y un relevamiento del lugar realizados por personal policial, destinados a establecer la disposición de los espacios y contribuir a la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

También se encuentra en análisis el material obtenido de las cámaras de seguridad del hospital, mientras se aguarda la remisión de otros registros solicitados, que serán incorporados a las actuaciones para su correspondiente evaluación.