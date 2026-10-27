 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Caso Ramasco: El acusado del homicidio continuará con prisión preventiva

Durante la audiencia de control de acusación, se negó el sobreseimiento del imputado y la posibilidad de que acceda al beneficio de prisión domiciliaria.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de control de acusación contra Gabriel Alejandro Quispe Cejas, como autor del delito de homicidio simple, en perjuicio de Lautaro Alberto Ramasco.

Durante la audiencia presidida por el juez del distrito Centro, Federico Diez, se resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario del imputado y se negó su sobreseimiento.

Quispe Cejas continuará detenido con prisión preventiva, imputado como autor del delito por el que fue requerido a juicio oportunamente.

Para resolver la admisibilidad de la prueba producida se fijará una nueva audiencia.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2024, cuando Ramasco, de 32 años, sufrió un grave traumatismo craneoencefálico mientras circulaba en su vehículo por avenida Tavella, en la ciudad de Salta.

De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado habría arrojado un objeto contundente contra el vehículo de la víctima, provocándole lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento días después.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO