Caso Ramasco: El acusado del homicidio continuará con prisión preventiva

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de control de acusación contra Gabriel Alejandro Quispe Cejas, como autor del delito de homicidio simple, en perjuicio de Lautaro Alberto Ramasco.

Durante la audiencia presidida por el juez del distrito Centro, Federico Diez, se resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario del imputado y se negó su sobreseimiento.

Quispe Cejas continuará detenido con prisión preventiva, imputado como autor del delito por el que fue requerido a juicio oportunamente.

Para resolver la admisibilidad de la prueba producida se fijará una nueva audiencia.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2024, cuando Ramasco, de 32 años, sufrió un grave traumatismo craneoencefálico mientras circulaba en su vehículo por avenida Tavella, en la ciudad de Salta.

De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado habría arrojado un objeto contundente contra el vehículo de la víctima, provocándole lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento días después.