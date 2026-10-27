Convocatoria Nacional: Una adolescente de 15 años sueña con encontrar una familia

Por eso, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta abrió una convocatoria pública dirigida a familias de todo el país que deseen brindarle un hogar lleno de afecto, cuidado y contención.



La joven cursa el primer año de la escuela secundaria y se destaca por su excelente desempeño académico. Asiste regularmente a clases y tiene todas sus materias aprobadas.



Quienes la acompañan destacan su calidez, su buena disposición para conversar con los adultos de referencia y su entusiasmo por participar en actividades grupales y recreativas.



Esta búsqueda representa una oportunidad para que la adolescente pueda integrarse a una familia que la reciba con amor, respete su personalidad y sus tiempos, y esté dispuesta a acompañarla en los desafíos, aprendizajes y experiencias propios de esta etapa de su vida.



Las personas y familias interesadas en conocer más sobre esta convocatoria pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta a través de las siguientes vías:



- Correo electrónico: regadop3@justiciasalta.gov.ar

- Teléfono: 0387-4258026

- Por whatsapp al 3874409797

- Atención presencial: Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 13.

Las consultas provenientes de otras provincias serán derivadas al registro correspondiente según su jurisdicción.