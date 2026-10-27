Marocco recibió a la secretaria de la Coordinadora de Cajas Previsionales de Profesionales

El vicegobernador Antonio Marocco recibió en Casa de Gobierno a la secretaria general de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, Sandra Abdo. Dialogaron sobre la normativa que regula los aportes, jubilaciones y pensiones de las cajas de profesionales en el país y en particular en Salta.

El encuentro se produjo en el marco de la visita de la doctora Abdo a la provincia, quien manifestó al vicegobernador su perspectiva sobre la situación local de las cajas profesionales.

Por su parte, el vicegobernador Marocco expresó la disposición del Gobierno provincial a escuchar las distintas posiciones y mantener abiertos los canales de diálogo con las instituciones y los diferentes sectores de la sociedad.