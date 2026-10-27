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Marocco recibió a la secretaria de la Coordinadora de Cajas Previsionales de Profesionales

La doctora Sandra Abdo expuso su perspectiva sobre la situación de las cajas profesionales en Salta. El vicegobernador manifestó la disposición del Gobierno provincial a escuchar las distintas posiciones.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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El vicegobernador Antonio Marocco recibió en Casa de Gobierno a la secretaria general de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, Sandra Abdo. Dialogaron sobre la normativa que regula los aportes, jubilaciones y pensiones de las cajas de profesionales en el país y en particular en Salta.

El encuentro se produjo en el marco de la visita de la doctora Abdo a la provincia, quien manifestó al vicegobernador su perspectiva sobre la situación local de las cajas profesionales.

Por su parte, el vicegobernador Marocco expresó la disposición del Gobierno provincial a escuchar las distintas posiciones y mantener abiertos los canales de diálogo con las instituciones y los diferentes sectores de la sociedad.

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