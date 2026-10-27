Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje presidencial de Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este lunes que la Policía Federal le exigió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país. El hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro calificó la medida de “intento de intimidarme” y aseguró que acatará la orden.

La medida tiene relación con una investigación por blanqueo de capitales en las relaciones de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, a su vez objeto de pesquisas iniciadas en torno a movimientos de capitales en el sector de las apuestas.