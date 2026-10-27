Avanzan las obras en la ruta nacional 9/34

Las tareas actuales están estrictamente orientadas a mitigar las deficiencias de la cinta asfáltica para resolver las necesidades más urgentes de transitabilidad. Actualmente, los trabajos -realizados bajo la responsabilidad de Vialidad Nacional- se concentran entre el empalme con la Ruta Provincial 3 y continuarán hasta llegar a la ciudad de Rosario de la Frontera. La reparación integral de esta infraestructura, que ha evidenciado deterioros acentuados durante los últimos cinco años, es una obra largamente esperada que brindará una solución permanente para todos aquellos que residen y transitan habitualmente por esta arteria vital.

La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A., que se hizo cargo luego de resultar adjudicada en la Licitación Pública correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, atenderá el corredor que comprende las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, las cuales conectan puntos estratégicos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Los operarios de la empresa concesionaria ya comenzaron con las tareas consignadas por el pliego, muchas de las cuales son de vital importancia para el desarrollo vial del NOA. Actualmente se pueden observar cuadrillas desplegadas en diferentes puntos del corredor realizando tareas de desmalezado, acondicionamiento de banquinas y alcantarillas, bacheo, reposición de barandas de seguridad y puesta en valor de la calzada. En lo que respecta a la provincia de Salta, las cuadrillas se encuentran trabajando en el tramo comprendido entre Torzalito y el norte del ingreso a la ciudad de Salta Capital. Asimismo, desde el sur se encuentran operando equipos desde la zona de Cabeza de Buey hacia el sur de la provincia. Se solicita a los usuarios disminuir la velocidad y circular con extrema precaución, ya que se encuentra maquinaria pesada y personal vial trabajando en todo el sector.

Las intervenciones proyectadas y el nuevo régimen de concesiones generarán beneficios directos para los usuarios, incluyendo una mejora en las condiciones de transitabilidad, reducción en los tiempos de viaje y una mayor seguridad vial con infraestructura moderna, representando un paso fundamental para la modernización del NOA.