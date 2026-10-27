Radiografía del femicida: Está detenido por dos crímenes con horas de diferencia
Renato Iván Tabella, es amante del heavy metal, tiene 28 años y no registra antecedentes penales. En sus redes compartía fotos de viajes, recitales y acrobacias en bicicleta.
Argentina
27 / 10 / 2026
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Está detenido como principal sospechoso de dos femicidios cometidos con pocos días de diferencia: el de Daniela Villalba (29), en Córdoba, y el de Tatiana Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro.
Mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió en ambos departamentos y si los crímenes respondieron a un mismo móvil, comienzan a conocerse detalles sobre la vida de un hombre que, hasta hace apenas unos días, era prácticamente un desconocido y hoy quedó en el centro de dos investigaciones por homicidio.