Radiografía del femicida: Está detenido por dos crímenes con horas de diferencia

Está detenido como principal sospechoso de dos femicidios cometidos con pocos días de diferencia: el de Daniela Villalba (29), en Córdoba, y el de Tatiana Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro.

Mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió en ambos departamentos y si los crímenes respondieron a un mismo móvil, comienzan a conocerse detalles sobre la vida de un hombre que, hasta hace apenas unos días, era prácticamente un desconocido y hoy quedó en el centro de dos investigaciones por homicidio.