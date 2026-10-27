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Encontraron el cuerpo de la mujer desaparecida en Joaquín V. González

La búsqueda de Isabel Verónica Galbán, de 40 años, terminó este lunes con el hallazgo de su cuerpo a orillas del río Juramento.

Salta Hoy

27 / 10 / 2026

 

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Dos pescadores encontraron los restos alrededor de las 20:00 cerca del camping municipal Laguna Blanca, a orillas del río Juramento. 

Fuentes locales y allegados confirmaron que se trata de la mujer desaparecida desde el jueves de la semana pasada en Joaquín V. González. 

La Fiscalía ordenó detener a dos personas sospechadas de tener vinculación con el caso. 

También dispuso tres allanamientos en distintos domicilios de esa localidad, del departamento Anta. 

La investigación busca determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.


 

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