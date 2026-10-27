Encontraron el cuerpo de la mujer desaparecida en Joaquín V. González

Dos pescadores encontraron los restos alrededor de las 20:00 cerca del camping municipal Laguna Blanca, a orillas del río Juramento.

Fuentes locales y allegados confirmaron que se trata de la mujer desaparecida desde el jueves de la semana pasada en Joaquín V. González.

La Fiscalía ordenó detener a dos personas sospechadas de tener vinculación con el caso.

También dispuso tres allanamientos en distintos domicilios de esa localidad, del departamento Anta.

La investigación busca determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.



